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12:16, 13 ноября 2024Путешествия

Раскрыта стоимость зимнего отдыха «все включено» в Эмиратах

АТОР: недельные семейные туры в ОАЭ зимой стоят от 287 тысяч рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Семейный отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) этой зимой обойдется россиянам от 287 тысяч рублей. Данные раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Столько стоит недельная поездка (6 ночей) в пятизвездочный отель DoubleTree By Hilton Resort & SPA Marjan Island в эмирате Рас-эль-Хайма. В пакет входит питание по системе «все включено» для двух взрослых и ребенка, а также билеты с вылетом 30 ноября. Аналогичный тур в гостиницу Bahi Ajman Palace Hotel в эмирате Аджман обойдется от 316 тысяч рублей на троих.

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При этом стоимость отдыха в Дубае оказывается выше. Так, в четырехзвездочном NH Collection Dubai The Palm можно остановиться с ребенком за 439 тысяч рублей, а в отеле W Dubai — The Palm 5* — от 534 тысяч рублей на троих.

Ранее сообщалось, что поездка в Эмираты на Новый год стоит от 350 тысяч рублей за двоих. При этом отдых в Грузии и Турции выйдет дешевле.

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