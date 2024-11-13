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10:53, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин

Журналист и шеф-повар Алексей Зимин умер на 53-м году жизни
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Алексей Зимин

Алексей Зимин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский журналист, шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин умер на 53-м году жизни. Об этом утром в среду, 13 ноября, в своем Telegram-канале сообщил журналист Роман Лошманов.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — написал Лошманов. Информацию о том, что Зимин ушел из жизни, «Афише Daily» также подтвердили знакомые телеведущего.

Причина смерти не приводится.

Алексей Зимин родился в Дубне в 1971 году. Известен как бывший заместитель главреда журнала «Афиша», также создал журнал «Афиша Еда», выступал главредом изданий «Афиша Мир», GQ и Gourmet. Был ведущим телешоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ.

В 2015 году он переехал в Великобританию, открыл в Лондоне ресторан русской кухни Zima и работал над одноименным журналом. Кроме того, в разные годы жизни Зимин выпускал книги о кулинарии и не только.

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