В России высказались о версиях убийства капитана Черноморского флота

Депутат Швыткин: ВСУ могут быть причастны к гибели капитана Черноморского флота

Приоритетной версией убийства капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе является террористический акт со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он также уточнил, что будут рассматриваться различные версии, но именно эта кажется наиболее вероятной.

«Все будет устанавливаться, но использование самодельного взрывного устройства указывает на украинский след, потому что такое происходит уже не в первый раз в отношении военнослужащих ВС РФ, — сказал политик. — Конечно, следствие всегда отрабатывает различные версии, но здесь очень много факторов говорят в пользу версии с участием ВСУ».

Швыткин добавил, что погибший занимал высокий пост, что также может указывать на причастность украинских спецслужб.

«Произошла трагедия, причины и обстоятельства устанавливаются. Но нужно признать, что подобные террористические акты, подрывы авто, в большинстве своем на сегодняшний день совершают именно ВСУ», — заключил депутат.

О взрыве автомобиля стало известно ранее, 13 ноября. Очевидцы рассказали, что под днищем у автомобиля образовалась дыра. Спасти военного не удалось.