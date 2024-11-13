Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 13 ноября 2024Россия

В России высказались о версиях убийства капитана Черноморского флота

Депутат Швыткин: ВСУ могут быть причастны к гибели капитана Черноморского флота
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Приоритетной версией убийства капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе является террористический акт со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он также уточнил, что будут рассматриваться различные версии, но именно эта кажется наиболее вероятной.

«Все будет устанавливаться, но использование самодельного взрывного устройства указывает на украинский след, потому что такое происходит уже не в первый раз в отношении военнослужащих ВС РФ, — сказал политик. — Конечно, следствие всегда отрабатывает различные версии, но здесь очень много факторов говорят в пользу версии с участием ВСУ».

Швыткин добавил, что погибший занимал высокий пост, что также может указывать на причастность украинских спецслужб.

«Произошла трагедия, причины и обстоятельства устанавливаются. Но нужно признать, что подобные террористические акты, подрывы авто, в большинстве своем на сегодняшний день совершают именно ВСУ», — заключил депутат.

О взрыве автомобиля стало известно ранее, 13 ноября. Очевидцы рассказали, что под днищем у автомобиля образовалась дыра. Спасти военного не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Телеведущий испугался курицы и насмешил зрителей

      Звезда мирового футбола помог потерявшему сознание пассажиру во время полета

      В России отказались женить участника СВО в третий раз на одной и той же женщине

      В расправе над найденной на детской площадке россиянкой заподозрили ее дочь

      Певец Муромов и продюсер Толмацкий не явились в суд по делу о расправе над Тальковым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше