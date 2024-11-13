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11:18, 13 ноября 2024Россия

В российском регионе нашли обломки БПЛА

В Калужской области обнаружили обломки БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли в Козельском районе Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.

На месте работает оперативная группа, сказал губернатор.

В этой связи он напомнил жителям о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении беспилотников или их фрагментов. Он призвал ни в коем случае не трогать обломки.

Ранее обломки сбитого в Воронежской области беспилотника повредили здание одного из местных предприятий. В результате инцидента никто не пострадал.

ЖЗЛ
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