Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 13 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

Зеленский потребовал от западных союзников помощи после удара по Киеву
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров помощи после удара российских сил по военным объектам Киева. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, «крайне важно», чтобы украинские войска имели необходимые средства для обороны. Зеленский также поблагодарил союзников, которые оказывают помощь Киеву.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в украинской столице прогремели взрывы. Он заявлял, что над городом летели дроны. Кроме того, в Киеве какое-то время сохранялась ракетная опасность.

Позднее стало известно о взрывах в пригороде столицы Украины. Украинские СМИ допускали, что сработали средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      В России подорожала селедка под шубой

      ВС России нанесли комбинированные удары по военным объектам в Киеве

      Захарова посоветовала главе евродипломатии стать координатором поставок вооружений НАТО

      Раскрыты подробности о расправе россиянки над матерью на детской площадке

      Врач указала на пользу считающегося вредным хлеба

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше