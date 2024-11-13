Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

Зеленский потребовал от западных союзников помощи после удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров помощи после удара российских сил по военным объектам Киева. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, «крайне важно», чтобы украинские войска имели необходимые средства для обороны. Зеленский также поблагодарил союзников, которые оказывают помощь Киеву.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в украинской столице прогремели взрывы. Он заявлял, что над городом летели дроны. Кроме того, в Киеве какое-то время сохранялась ракетная опасность.

Позднее стало известно о взрывах в пригороде столицы Украины. Украинские СМИ допускали, что сработали средства противовоздушной обороны.