Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров помощи после удара российских сил по военным объектам Киева. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, «крайне важно», чтобы украинские войска имели необходимые средства для обороны. Зеленский также поблагодарил союзников, которые оказывают помощь Киеву.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в украинской столице прогремели взрывы. Он заявлял, что над городом летели дроны. Кроме того, в Киеве какое-то время сохранялась ракетная опасность.
Позднее стало известно о взрывах в пригороде столицы Украины. Украинские СМИ допускали, что сработали средства противовоздушной обороны.