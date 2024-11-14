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21:02, 14 ноября 2024Культура

Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году

Певица Ольга Бузова заявила, что планирует родить ребенка в 2025 году
Андрей Шеньшаков

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова поделилась планами на 2025 год. Ее слова передает Telegram-канал Super.ru.

По словам артистки, в следующем году она хотела бы родить ребенка. Такое заявление Ольга сделала на вечеринке в честь восьмилетия ее певческой карьеры.

«Так, ну в 2025 году я рожаю. Затем возьму год на такую творческую паузу. Побуду хорошей мамой, все-таки нужно. Ну, а потом — в 2026-м, получается — будет большой сольный концерт», — заявила Бузова.

Ранее сообщалось, что певица похвасталась трусами за 100 тысяч рублей.

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