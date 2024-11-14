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12:23, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Дефицит физраствора в регионах России опровергли

Минпромторг заявил о достаточном количестве физраствора в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

На сайте RTVI 11 ноября появилась заметка, в которой утверждается, что регионы России столкнулись с дефицитом физраствора. Об этом изданию сообщил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Эту информацию опровергли.

При этом в новости есть большой блок, размещенный в самом начале, с комментарием основного госпоставщика физраствора фармкомпании Solopharm. В компании подчеркнули, что производство препарата остается стабильным.

Информацию о дефиците физраствора опровергли и в Минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что в аптеках, медицинских учреждениях, в оптовой торговле и у производителей имеется достаточное количество упаковок препарата, сообщает РБК.

Фармацевтический дистрибьютор «Протек» в комментарии для РИА Новости также опроверг дефицит препарата. «По состоянию на сегодняшний день на складах дистрибьютора ЦВ "Протек", обеспечивающего все регионы России, раствор натрия хлорида (физраствор) представлен в достаточном объеме. Дефектуры продукта в регионах мы не наблюдаем», — заявил директор по коммерции ЦВ «Протек» Денис Красильников.

В Росздравнадзоре сообщили, что российские производители производят столько физраствора, сколько делали в среднем в год в последнее время. «Российские производители в полной мере обеспечивают потребность системы здравоохранения в физрастворе, объемы его ввода в гражданский оборот в этом году соответствуют среднегодовым значениям прошлых лет», — говорится в сообщении ведомства.

О проблемах с наличием физраствора написали преимущественно региональные издания, например «Якутия Медиа» и «Владивосток онлайн», а также отраслевые, как «Shopper's». Федеральные издания, такие как РИА Новости и РБК, написали о теме в формате фактчека, путем опроса властей и представителей индустрии.

Публикации о нехватке физраствора в регионах России широко распространились в соцсетях. Посты чаще делали региональные паблики. Среди заметок на эту тему встречаются и опровержения от представителей индустрии.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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