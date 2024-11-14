Культовый европейский режиссер посетил Москву и пожаловался на холода

Французский режиссер Бессон заявил, что не смог бы жить в Москве из-за холода

Французский режиссер Люк Бессон признался, что Москва и Санкт-Петербург красивые города. Об этом постановщик заявил во время посещения московского форума «Культура. Медиа. Цифра». Его слова приводит РИА Новости.

Режиссер «Пятого элемента» и других культовых картин заявил, что ему нравятся российские города, но выдержать морозы он бы не смог.

«Москва прекрасна, красивый город, Санкт-Петербург тоже красивый. Но, честно говоря, если температура опускается до минус десяти, я уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца. Боже мой, я просто не знаю, как вы с этим справляетесь», — заявил Люк.

Режиссер также вспомнил, как во время съемок его картины «Анна» 2019 года команде пришлось работать в столице России при температуре минус 21 градус.

Ранее также Люк Бессон признался в любви к классике советского кино.