Между Крымом и Запорожской приостановили железнодорожные перевозки

Между Крымом и Запорожской областью приостановили железнодорожные перевозки

Между Крымом и Запорожской приостановили грузовые железнодорожные перевозки из-за обрушения автомобильного моста на полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — подчеркнули в ведомстве.

Автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился в среду, 13 ноября. По данным МЧС России, обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники. Крымское следственное управление СК России сообщило, что обрушение моста произошло при движении перегруженного большегруза. В настоящее время проводится проверка.