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17:28, 14 ноября 2024Мир

Стало известно о планах США ввести новые санкции против России

Bloomberg: США планируют ввести санкции против России и КНДР в конце ноября
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против России и КНДР в конце ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи», — рассказали агентству на условиях анонимности.

Аналитики убеждены, что следующие несколько недель будут иметь решающее значение в вопросе помощи Киеву со стороны западных стран. Это связано с тем, что у действующего президента США Джо Байдена остается все меньше времени для реализации своих планов.

Ранее советник главы Белого дома Джейк Салливан заявил, что Джо Байден перед своим уходом с должности запросит у Конгресса США дополнительные средства на поддержку Украины. Салливан подчеркнул, что уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву деньги на 2025 год.

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