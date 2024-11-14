В России рассказали о фальшивых скидках на распродажах

«Известия»: половина скидок на распродажах оказалась фейком

Почти половина скидок на российских распродажах, в том числе 11.11, оказались фейком. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По словам собеседников издания, некоторые продавцы за месяц до начала распродаж выставляют на товар заведомо высокий ценник. После применения скидок их стоимость снижается до медиального уровня.

«Обычно это выглядит так. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже — до 30 процентов. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена. А скидка образуется от того, что чуть раньше стоимость подняли на размер будущей скидки», — рассказала аналитик Эльдара Муртазина.

По ее словам, подобный прием используется не только с дорогими товарами, но и, например, кофе.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к сезонным распродажам. Так, 25 процентов респондентов планируют совершать покупки на осенних распродажах в 2024 году. Остальным (71 процент) личные приобретения товаров или услуг в эти даты неинтересны, а 4 процента заявили, что ждут января 2025, видимо, рассчитывая на более выгодные предложения.