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01:58, 15 ноября 2024Экономика

В российском регионе построят первый совместный с Ираном завод СПГ

Исаков: в Челябинской области построят первый российско-иранский завод СПГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

В Челябинской области построят первый российско-иранский малотоннажный завод для сжижения природного газа (СПГ), об этом сообщил исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков, передает ТАСС.

Соответствующий меморандум о строительстве предприятия в российском регионе был подписан в Астрахани на форуме «МТК "Север-Юг"». По предварительным данным, завод должен быть введен в эксплуатацию в 2026 году. Инвестором выступает Иран, он готов вложить в проект не менее 1,2 миллиарда рублей.

«Это первый такой проект с Ираном. Это проект, который предусматривает производство малотоннажного СПГ, примерно пять тонн час», — добавил Исаков.

Ранее стало известно, что российский проект по сжижению газа «Арктик СПГ-2», которым управляет компания «Новатэк», в первые десять дней ноября резко сократил добычу до самого низкого уровня более чем за год.

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