Врач развеяла миф о диете диабетиков

Эндокринолог Махрова: меню диабетика и здорового человека не отличается

Питание диабетика почти не отличается от сбалансированного рациона здорового человека, рассказала эндокринолог Ольга Махрова. Миф о диете диабетиков она развеяла в беседе с RT.

По словам Махровой, диабетики вопреки расхожему мнению не обязаны переходить на особое меню из овощей и фруктов без хлеба и макарон. «Так как самая распространенная форма диабета (сахарный диабет второго типа) нередко развивается у взрослых людей на фоне неправильного питания, резкий переход на сбалансированный рацион может первое время восприниматься ими как серьезные ограничения», — объяснила врач.

Меню при диабете должно по-прежнему включать жиры, белки и углеводы, овощи и фрукты, злаки и витамины, заверила Махрова. Однако людям с диабетом необходимо сократить употребление продуктов, которые обеспечивают организм излишком жиров и углеводов: сладостей (включая мед и сладкие фрукты), макарон и хлеба из белой муки, животных жиров.

Кроме того, продолжила врач, заблуждаются люди, предполагающие, что диабетикам нужно выбирать печенье и торты на фруктозе. Она разъяснила, что фруктоза повышает сахар в крови так же, как и сахароза, кроме того, в кондитерских изделиях присутствует мука, что тоже влияет на уровень сахара. Вместо выпечки она рекомендовала есть свежие фрукты или ягоды с низким гликемическим индексом. «Самый низкий гликемический индекс у вишни, клубники, абрикосов, мандаринов, сливы, твердых груш», — заключила Махрова.

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