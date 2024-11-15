15 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

15 ноября в России отмечают Всероссийский день призывника, а в мире — День борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Православные вспоминают образ Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 15 ноября в России и мире, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

Всероссийский день призывника

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 1992 году президент РФ Борис Ельцин установил этот праздник, чтобы повысить общегосударственную значимость и престиж воинской службы, а также улучшить военно-патриотическое воспитание молодежи.

В России с 2024 года в армию призывают мужчин от 18 до 30 лет, которым присвоены категории здоровья A или Б. Призыв проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

15 ноября 1988 в СССР были сформированы так называемые шестые подразделения. Их основной задачей стала борьба с организованной преступностью в пределах государства и на его границах.

Со временем структура претерпела ряд реформ, в 2008 году ей присвоили новое название — Главное управление по противодействию экстремизму МВД России (ГУПЭ МВД). Сегодня его сотрудники занимаются предотвращением преступлений, связанных с коррупцией, терроризмом, наркоторговлей, незаконным оборотом оружия и так далее.

Праздники в мире

Сити-го-сан в Японии

Фото: ST-photo / Shutterstock / Fotodom

Сити-го-сан в переводе с японского означает «семь-пять-три» — этот праздник посвящен детям в возрасте трех, пяти и семи лет. В старину японцы верили, что в три года малыш произносит свои первые слова, в пять — начинает осознавать себя, а в семь лет боги даруют ему зубы.

Сегодня по всей Японии семьи наряжаются в парадные кимоно, фотографируются и посещают храмы, где молятся за здоровье и счастье своих детей.

Какие еще праздники отмечают в мире 15 ноября

День провозглашения республики в Бразилии;

День независимости в Палестине.

Какой церковный праздник сегодня

Праздник в честь Шуйской иконы Божией Матери

В 1654 году город Шую поразила эпидемия чумы. Согласно преданию, прихожане местной церкви предложили написать новый образ Богородицы, который избавил бы их от напасти. Через некоторое время образ, созданный иконописцем Герасимом Иконниковым, установили в городском Воскресенском соборе. Тогда болезнь начала отступать, а через некоторое время от иконы стали происходить и другие чудеса.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 ноября

День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними;

День памяти преподобного Маркиана Кирского;

День памяти священномучеников Константина и Анании пресвитеров.

Приметы на 15 ноября

В народном календаре 15 ноября — Акиндин и Пигасий, также в ходу было название Акиндинов день и Житницы. В это время на Руси молились о сохранении зерновых запасов накануне зимы.

Если облака плывут против ветра, а галки и синицы летают по двору, будет снегопад;

Если на дорогах не проехать из-за грязи, теплая погода будет до начала декабря;

Если кричат снегири, скоро наступят морозы;

Если в праздник мало кедровых шишек, зима будет теплой и недолгой.

Кто родился 15 ноября

Фото: Александр Невежин / РИА Новости

Советская оперная певица, заслуженная артистка РСФСР. После окончания Московской консерватории Кадинская выступала на ведущих сценах страны, включая Большой театр. В ее репертуаре — оперы Чайковского, Верди, Моцарта и других композиторов. Кроме того, певица выступала на международных конкурсах и фестивалях. С 1994 года Кадинская преподает в МГК имени Чайковского.

Американский актер, известный по роли специального агента Тимоти МакГи в телевизионной драме «Морская полиция: Спецотдел». Он также сыграл Текери Бинкса в фильме «Фокус-покус» и Дэнни Уолдена в военном драматическом сериале «Военно-юридическая служба».

Кто еще родился 15 ноября