Блогер раскрыл семь «дорогих удовольствий» в России по сравнению с Арменией

Российский путешественник побывал в Армении и рассказал о вещах, которые в этой стране стоят дешево. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

Автор отметил, что в целом жизнь в Армении дороже, чем в России, однако есть «дорогие удовольствия», за которые россияне платят гораздо больше.

«Несмотря на то что стоимость топлива в Армении в два раза превосходит российскую, цена за проезд уже многие годы остается неизменной», — привел пример блогер. По его словам, единая фиксированная стоимость проезда на любом виде общественного транспорта в Ереване — 100 драм (24 рубля).

Кроме того, жителям Армении дешевле обходятся бытовые услуги и парковка (оставлять машину в центре Еревана, по подсчетам блогера, в 10 раз дешевле, чем в Москве). Он также обратил внимание на низкую стоимость овощей и фруктов, уличного кофе и блюд в кафе.

Ранее Армения вошла в топ лучших направлений для путешествий по всему миру, по версии издания Lonely Planet. В список также включили Камерун, Литву и Лаос.