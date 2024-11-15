Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 15 ноября 2024Путешествия

Блогер раскрыл семь «дорогих удовольствий» в России по сравнению с Арменией

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Армении и рассказал о вещах, которые в этой стране стоят дешево. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

Автор отметил, что в целом жизнь в Армении дороже, чем в России, однако есть «дорогие удовольствия», за которые россияне платят гораздо больше.

Материалы по теме:
«Они по-другому думают и по-другому любят» История россиянки, которая переехала в Армению, чтобы понять местных жителей
«Они по-другому думают и по-другому любят»История россиянки, которая переехала в Армению, чтобы понять местных жителей
15 декабря 2021
«Стыдно за Родину не было» История россиянина, который уехал в Америку за мечтой, вернулся спустя 25 лет и не пожалел
«Стыдно за Родину не было»История россиянина, который уехал в Америку за мечтой, вернулся спустя 25 лет и не пожалел
22 декабря 2021

«Несмотря на то что стоимость топлива в Армении в два раза превосходит российскую, цена за проезд уже многие годы остается неизменной», — привел пример блогер. По его словам, единая фиксированная стоимость проезда на любом виде общественного транспорта в Ереване — 100 драм (24 рубля).

Кроме того, жителям Армении дешевле обходятся бытовые услуги и парковка (оставлять машину в центре Еревана, по подсчетам блогера, в 10 раз дешевле, чем в Москве). Он также обратил внимание на низкую стоимость овощей и фруктов, уличного кофе и блюд в кафе.

Ранее Армения вошла в топ лучших направлений для путешествий по всему миру, по версии издания Lonely Planet. В список также включили Камерун, Литву и Лаос.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. У всех ли он работает и что известно?

      Стало известно о массовых попытках ВСУ покинуть позиции под Курахово

      Маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке в российском городе

      Мать оставила детей жить с разлагающимися останками их брата и сбежала

      В США сообщили о встрече Илона Маска с иранскими чиновниками

      Растерявшей уважение к залезшему в огромные долги мужу жене дали совет

      Названы российские регионы с самым доступным жильем

      Главный тренер хоккейной «Лады» покинул пост

      На Украине заявили об отступлении из сел южнее Курахово

      Военный ВСУ забыл свое местонахождение из-за пьянства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше