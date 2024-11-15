Протестующие в Абхазии начали закидывать правоохранителей яйцами

Протестующие в Абхазии закидывают правоохранителей яйцами и бутылками

В Сухуме участники акции протеста против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией начали закидывать сотрудников правоохранительных органов яйцами и пластиковыми бутылками. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие собрались перед зданием парламента республики, выломали двери во двор парламента и кидают яйца в силовиков, преграждающих проход во внутренние помещения. Кроме того, в правоохранителей летят доски и пластиковые бутылки.

Отмечается, что число участников акции протеста составляет около нескольких сотен человек.

Ранее парламент Абхазии отменил рассмотрение ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Абхазские депутаты также решили отменить всю сессию.