Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:30, 15 ноября 2024Силовые структуры

Рассказ похитивших кота из зоомагазина в Москве школьниц попал на видео

МВД показало видео с рассказом школьниц, похитивших кота Лучика в Москве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Рассказ двух школьниц 10 и 12 лет, сбежавших из дома и похитивших кота Лучика из зоомагазина в Москве, попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девочки сообщили, что встретились утром и решили пойти погулять во время школьных уроков. В одном из столичных торговых центров они зашли в зоомагазин и заметили кота, который им понравился. Подруги взяли питомца, но вскоре он сбежал от них.

Ранее стало известно, что сбежавших школьниц нашли в Крыму в Алуште. Их в ближайшее время доставят в столицу и передадут родителям. Таже со школьницами проведут профилактическую работу. Местоположение похищенного кота уточняется.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине

      Незрячий россиянин стал чемпионом по параскалолазанию

      Назван способ отличить настоящую икру от поддельной

      Украина и Евросоюз начали переговоры о возобновлении полетов

      На Украине назвали самое слабое звено в ВСУ

      Селена Гомес пожалела о своей мировой славе

      В Абхазии оппозиция создала координационный совет для выхода из кризиса

      В России призвали прояснить механизм демобилизации военных. В Минобороны пообещали заняться этим вопросом

      Рассказ похитивших кота из зоомагазина в Москве школьниц попал на видео

      Путин назвал Шольцу причину начала конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше