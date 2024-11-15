Рассказ похитивших кота из зоомагазина в Москве школьниц попал на видео

МВД показало видео с рассказом школьниц, похитивших кота Лучика в Москве

Рассказ двух школьниц 10 и 12 лет, сбежавших из дома и похитивших кота Лучика из зоомагазина в Москве, попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девочки сообщили, что встретились утром и решили пойти погулять во время школьных уроков. В одном из столичных торговых центров они зашли в зоомагазин и заметили кота, который им понравился. Подруги взяли питомца, но вскоре он сбежал от них.

Ранее стало известно, что сбежавших школьниц нашли в Крыму в Алуште. Их в ближайшее время доставят в столицу и передадут родителям. Таже со школьницами проведут профилактическую работу. Местоположение похищенного кота уточняется.