Российских блогерш обокрали в Италии на 5 миллионов рублей. Чем отечественные туристы привлекают воров в Европе?

У российских блогерш в Венеции украли украшения и сумки на 5 миллионов рублей

Каждый день в криминальной хронике итальянской полиции появляются заметки об иностранных гостях, которых обокрали местные преступники. Инциденты происходят всюду — от популярных туристических мест и брендовых магазинов до парковок и арендованного жилья. В ноябре жертвами грабителей стали три россиянки, которые отправились в Венецию и лишились всех ценных вещей на миллионы рублей, оставив их в апартаментах на время короткой прогулки. В туристической индустрии заявляют: Европа переживает кризис, и случаи воровства там заметно участились. Как и где сегодня орудуют грабители и почему они нападают именно на россиян — в материале «Ленты.ру».

Как процветает воровство в Италии?

По данным ассоциации Cgia di Mestre, в 2021 году в Италии было зарегистрировано 56 782 кражи. Это означает, что воры совершают 156 преступлений в день — или примерно одну кражу каждые девять минут. Это стало настоящей эпидемией в стране: помимо туристов, риску подвержены ювелирные магазины, бутики меховых изделий, табачные лавки, аптеки и АЗС. Первые два — из-за экономической ценности их продукции, остальные — из-за наличных денег в кассах.

Примечательно, что более 70 процентов от общего числа грабителей остаются безнаказанными. Это наносит владельцам магазинов огромный ущерб, который оценивается примерно в три миллиарда евро в год. Ситуация достигла пика в северных регионах страны: с нападениями преступников чаще всего сталкивается бизнес в Милане, Парме, Болонье, Римини, Империи, Флоренции и Турине.

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МВД Италии сообщило, что в 2024 году уровень мелкой преступности в Риме вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом

В то же время одним из самых опасных для путешественников в этом плане является Рим. Среди наиболее злачных мест мегаполиса — главные исторические достопримечательности, а также стоянки такси, автобусные остановки и станции метро, преимущественно в центральной части города. Однако, как показывает практика, грабители орудуют даже в дорогостоящих отелях и апартаментах.

Как российских блогерш обокрали на миллионы рублей?

Осенью жертвами итальянских грабителей стали три россиянки, блогерши Саника Кадиева, Шуанет Ахмедова и Татьяна Дрогалина (ведет блог под именем Тати). Девушки отправились в пресс-тур в Милан, куда их пригласили представители косметического бренда d’Alba. После рабочей поездки подруги организовали самостоятельное путешествие по стране, в рамках которого решили посетить Венецию.

В своем Telegram-канале Тати опубликовала видео, в котором вместе со спутницами поделилась подробностями случившегося. Согласно ролику, девушки остановились в апартаментах офиса Rentrelax. Когда они отлучились на завтрак, воры незаконно проникли в жилье и обокрали их в общей сложности на пять миллионов рублей.

Татьяна лишилась золотых украшений, в том числе подаренного мужем обручального кольца с бриллиантом, а также колец Bvlgari и Cartier, а Шуанет — любимой сумки люксового бренда Louis Vuitton. Блогерши также отметили, что похитители забрали только самые дорогие изделия, оставив бюджетную бижутерию.

Осталось только то, что было на мне. Очень повезло, что я надела наше семейное кольцо с бриллиантом, которое мне подарила мама, чтобы я передала его по наследству Татьяна Дрогалина

Обнаружив пропажу, россиянки обратились с жалобой к администрации апартаментов и описали проблему. В результате им вернули только серьги Татьяны, которые, по ее словам, были самыми дешевыми в списке пропавших вещей.

Почему преступники часто нападают именно на россиян?

Италия и Испания лидируют по количеству случаев мошенничества и воровства среди государств Европы, утверждает основательница турагентства Mayel Travel Майя Котляр. Однако, по ее словам, неприятные инциденты с туристами из России сегодня случаются и в других странах мира, например, в Турции и Таиланде.

В Европе кризис. Сейчас представители туристического бизнеса за границей понимают, что россияне в основном приезжают с наличными деньгами, поэтому воровство усилилось Майя Котляр

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Эксперт подчеркивает, что обычно это свойственно отелям более низкого сегмента — три-четыре звезды. Зачастую в таких местах размещения даже вскрывают сейфы (особенно это касается категории три звезды). В дорогих же отелях воровство происходит крайне редко, поскольку безопасность там на высоком уровне.

Котляр призывает россиян быть особенно бдительными при выезде за границу. По возможности она рекомендует завести банковскую карту и привозить с собой минимальную сумму наличными. А все драгоценности лучше держать при себе и никогда не оставлять на виду.