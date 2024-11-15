Топ-менеджера крупнейшего российского оператора отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал топ-менеджера «Ростелекома» и главу «Комплаинс Софт»

Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера крупнейшего в стране оператора «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплаинс Софт» Антона Менчица, обвиняемых в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынесено по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу — они отправлены в СИЗО до 12 января.

О задержании директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина стало известно 14 ноября. Ему и Менчицу вменяются махинации с деньгами, которые выделили на закупку лицензий для программного обеспечения. Сумма ущерба составляет свыше 180 миллионов рублей.