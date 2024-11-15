Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 15 ноября 2024Россия

В Подмосковье загорелся детский приют

В Подмосковье загорелся детский приют, госпитализированы трое пострадавших
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Подмосковье загорелось здание детского приюта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло в трехэтажном доме в поселке Чигасово на западе области. Источник канала утверждает, что госпитализированы как минимум трое детей — мальчика и двух девочек. Из огня удалось вывести 15 детей и пятерых взрослых.

В декабре 2022 года в Кемерово сгорел приют. В тот момент в помещении находилось 28 постояльцев. Владелец приюта Андрей Смирнов признал вину и заявил, что готов понести любое наказание. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Шольц провели «подробный и откровенный» разговор. Что они обсудили и почему Зеленский остался недоволен беседой?

      Пятнадцать детей пострадали при пожаре в приюте в Подмосковье

      В Подмосковье загорелся детский приют

      Лавров прокомментировал призывы ЕС к миру

      Российская пенсионерка захотела получить льготу на «коммуналку» и потеряла квартиру

      В США раскрыли судьбу ФБР после прихода Трампа

      56-летняя певица Валерия снялась в бикини

      В Германии назвали цель звонка Шольца Путину

      Украинскую ракету сбили над российским регионом

      Оппозиция Абхазии рассказала об отказе президента уходить в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше