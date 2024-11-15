В Подмосковье загорелся детский приют, госпитализированы трое пострадавших

В Подмосковье загорелось здание детского приюта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло в трехэтажном доме в поселке Чигасово на западе области. Источник канала утверждает, что госпитализированы как минимум трое детей — мальчика и двух девочек. Из огня удалось вывести 15 детей и пятерых взрослых.

В декабре 2022 года в Кемерово сгорел приют. В тот момент в помещении находилось 28 постояльцев. Владелец приюта Андрей Смирнов признал вину и заявил, что готов понести любое наказание. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.