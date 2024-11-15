В России заметили тренд на pet-friendly офисы

В России набирает популярность тренд на pet-friendly офисы. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

По словам собеседницы издания, животные на работе в целом способствуют повышению продуктивности — во многом это связано с положительными эмоциями: собаки и кошки помогают снимать стресс. Сотрудники заметили, что питомцы на работе действительно повышают уровень их счастья, отмечает Онуфриенко.

«Важно заранее обозначить правила: как часто и каких питомцев можно приводить, где их выгуливать, в каких частях офиса они могут находиться. Если есть сотрудники, которые предпочитают минимизировать контакт с животными, то их интересы тоже нужно учесть. Необходимо разработать документ, в котором прописать ключевые правила поведения», — уточнила эксперт.

Отмечается, что перед внедрением pet-friendly политики следует заранее позаботиться о безопасности питомца: изолировать электрические провода, убрать потенциально ядовитые растения и химикаты, предусмотреть защиту на окнах и дверях. Еще в помещении обязательно должны быть предусмотрены миски и пакетики для уборки.

В мае 2022 года Альфа-Банк открыл первый dog-friendly коворкинг для сотрудников.