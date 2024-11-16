Липецкий губернатор сообщил об атаке беспилотников

Артамонов: БПЛА ВСУ пытались атаковать соседние с Липецкой областью регионы

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы России. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Вновь десятки вражеских беспилотников этой ночью пытались атаковать соседние регионы», — заявил глава Липецкой области.

Артамонов добавил, что российские военные оперативно отреагировали на БПЛА, залетевший на территорию области, ликвидировав его вдали от гражданских объектов. По словам губернатора, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты, а системы обнаружения и подавления приведены в состояние готовности.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о десяти сбитых БПЛА над регионом.

