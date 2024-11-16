МВД Грузии возбудило дело по факту нападения на главу ЦИК

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на главу ЦИК

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Георгия Каландаришвили. Об этом сообщается на сайте министерства.

Там добавили, что уголовное дело вызвано действиями представителя партии «Единство — Национальное движение» Давида Киртадзе, который облил неустановленной жидкостью председателя ЦИК. «На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью», — заявили в ведомстве.

16 ноября Киртадзе облил Каландаришвили черной краской. Инцидент произошел во время рассмотрения ЦИК итогового протокола по прошедшим в стране 26 октября парламентским выборам. После него заседание комиссии было временно остановлено.