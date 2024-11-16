Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:07, 16 ноября 2024Бывший СССР

МВД Грузии возбудило дело по факту нападения на главу ЦИК

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на главу ЦИК
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал Tbilisi life

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Георгия Каландаришвили. Об этом сообщается на сайте министерства.

Там добавили, что уголовное дело вызвано действиями представителя партии «Единство — Национальное движение» Давида Киртадзе, который облил неустановленной жидкостью председателя ЦИК. «На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью», — заявили в ведомстве.

16 ноября Киртадзе облил Каландаришвили черной краской. Инцидент произошел во время рассмотрения ЦИК итогового протокола по прошедшим в стране 26 октября парламентским выборам. После него заседание комиссии было временно остановлено.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ушла из жизни секс-символ советской эпохи Светлана Светличная. Звезда «Бриллиантовой руки» умерла в возрасте 84 лет

      Депутат в Абхазии призвал протестующих вернуться в конституционное поле

      В Сербии критически высказались о способности Каллас выстроить отношения с Россией

      Депутат Бундестага предложил выставить счет Трампу за подрыв «Северных потоков»

      Российские биатлонисты определили победителя гонки игрой «Камень, ножницы, бумага»

      МВД Грузии возбудило дело по факту нападения на главу ЦИК

      Лукашенко заявил о будущем исчезновении бомжей и тунеядцев из страны

      Десятки тысяч украинцев потеряли бронь от мобилизации

      Раскрыта причина смерти ведущего солиста Мариинского театра

      После протестов в Абхазии глава государства приехал на встречу с жителями страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше