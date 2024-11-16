На 79-м году жизни умер российский режиссер Александр Панкратов

На 79-м году жизни умер Заслуженный деятель искусств России, режиссер, сценарист и кинооператор Александр Панкратов. Об этом сообщили в Союз кинематографистов РФ.

Кинодеятель скончался в пятницу, 15 ноября. Причины его смерти не раскрываются.

Отмечается, что Панкратов будет похоронен в понедельник, 18 ноября, на Востряковском кладбище.

Ранее стало известно, что в возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали звезде болезни почек и легких.