Зингер: участие иностранных лидеров в БРИКС показало отсутствие изоляции России

Участие иностранных лидеров в саммите БРИКС показало отсутствие изоляции России от других государств. Об этом ТАСС заявил член парламента Баварии, бывший лидер фракции Буденстага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы.

Зингер отметил, что в России приезжают люди со всего мира и это показывает, что страна не изолирована. По словам парламентария, БРИКС постоянно расширяется не только в размере, но и в экономическом смысле, пусть даже в Европе пока не все осознают важность этого объединения.

Он подчеркнул, что страны-члены БРИКС не теряют свой суверенитет, как это происходит в Европейском Союзе. «БРИКС — это союз государств, которые работают вместе. Это совершенно отличается от Европейского Союза, в котором слишком много союза и слишком мало суверенитета для европейских стран», — указал он.

Ранее сообщалось, что находящийся на международной конференции в Сочи депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики.