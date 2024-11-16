В России запретят навязывание допуслуг при покупке билетов на самолет и поезд

ТАСС: в России запретят навязывание допуслуг при покупке авиабилетов

В России запретят навязывание допуслуг при покупке авиабилетов. Об этом ТАСС сообщил источник.

По словам собеседника, правительственная комиссия одобрила законопроект Роспотребнадзора, который запрещает автоматическое проставление согласия пассажира на оказание дополнительных услуг при покупке билетов на самолет и поезд. Это позволит, в частности, запретить агрегаторами и другими исполнителями навязывать покупателям ряд услуг, например, страховку.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее опрос сервиса «Купибилет» показал, что большинство россиян (83 процента) призналось в нелюбви к своим попутчикам во время путешествий. В исследовании говорится, что каждый второй соотечественник (45 процентов) отрицательно реагирует на пассажиров самолета или поезда, которые выглядят нетрезво, а каждый пятый (22 процента) — на попутчиков с домашними животными.