В российских магазинах обнаружили консервы с личинками червей

«Известия»: в российских магазинах нашли консервы с личинками червей

Организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор обращение с просьбой изъять из магазинов консервы печени минтая, в которых были найдены личинки червей. Об этом пишут «Известия».

На этикетках всех банок были указаны три производителя — ООО «Дефриз» из Владивостока и заводи «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. Однако все они открестились от продукции, заявив, что либо уже не занимаются выпуском консервированной рыбы, либо указав на не относящуюся к ним маркировку на банках.

Некачественные консервы реализовывалась в крупных торговых сетях. Компания X5 сообщила изданию, что это товар будет снят с полок. Сеть «Дикси» также прекратила торговлю такими консервами.

В январе в прокуратуре рассказали, что производители регулярно используют для консервов более дешевое сырье под видом дорогого. Например, подменяют сайру дальневосточной сардиной (иваси) или тихоокеанской сельдью, а поставляются такие подделки даже в школы и детские сады.