Член совета при Совбезе РФ Яковенко: звонком Путину Шольц мог зондировать почву

Звонком президенту России Владимиру Путину канцлер ФРГ Олаф Шольц мог зондировать почву для переговоров. Так о звонке политика порассуждал член научного совета при Совете безопасности России Александр Яковенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Яковенко, такая трактовка звонка в его глазах — единственно возможная причина события.

«[Звонок] нельзя расценивать иначе, как попытку Запада прозондировать почву относительно российских условий начала переговоров по урегулированию на Украине и вокруг нее», — отметил Яковенко. Он добавил, что ранее страны Запада просто игнорировали позицию Москвы по окончанию конфликта на Украине.

Ранее экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо предрек, что Киев лишится всех восточных земель, если не пойдет на переговоры с Москвой.