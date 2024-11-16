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19:05, 16 ноября 2024Россия

В Совбезе порассуждали о звонке Шольца Путину

Член совета при Совбезе РФ Яковенко: звонком Путину Шольц мог зондировать почву
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Звонком президенту России Владимиру Путину канцлер ФРГ Олаф Шольц мог зондировать почву для переговоров. Так о звонке политика порассуждал член научного совета при Совете безопасности России Александр Яковенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Яковенко, такая трактовка звонка в его глазах — единственно возможная причина события.

«[Звонок] нельзя расценивать иначе, как попытку Запада прозондировать почву относительно российских условий начала переговоров по урегулированию на Украине и вокруг нее», — отметил Яковенко. Он добавил, что ранее страны Запада просто игнорировали позицию Москвы по окончанию конфликта на Украине.

Ранее экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо предрек, что Киев лишится всех восточных земель, если не пойдет на переговоры с Москвой.

ЖЗЛ
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