Машина на скорости врезалась в людей у КПП Wildberries

Машина протаранила группу людей у КПП Wildberries

Машина на скорости протаранила группу людей у КПП Wildberries (WB) в подмосковной Электростали. Об этом сообщает Shot.

По информации издания, легковой автомобиль влетел в рабочих, стоявших у одного из КПП складского комплекса. По предварительным данным, пострадали три человека.

В пресс-службе WB «Ленте.ру» сообщили, что водитель такси не справился с управлением и сбил трех сотрудников порядной организации. Пострадавших незамедлительно госпитализировали. Компания находится на связи с их семьями и следит за их состоянием.

Mash в своем Telegram-канале сообщает, что двое пострадавших получили переломы, еще один — ушибы.