Медведев: Зеленский пытается сохранить интерес США, торгуя доступом к ресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сыграть на интересе американской элиты к природным ресурсам на Донбассе. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, раскрывший планы Киева.

«Я уже писал об интересе американской элиты к возвращенным российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на Украине. Именно поэтому сегодня [Зеленский] пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам», — отметил Медведев.

Он также дал понять, что инвестиции США в объекты на территории Украины могут не окупиться, особенно в свете продолжающего конфликта Киева и Москвы. Их, по мнению Медведева, «ждет судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару».

Тем временем стало известно, что лидеры европейских стран задумались о мирных переговорах с Россией. К этому их подтолкнули успехи Вооруженных сил РФ на поле боя, а также победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.