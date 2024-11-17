Немецкий посол оценил нынешние возможности для переговоров по Украине

Посол ФРГ Ламбсдорф: момент для переговоров по миру на Украине еще не настал

Подходящий момент для начала дискуссии или переговоров по установлению мира на Украине еще не настал, но вплоть до этого момента вся Европа будет поддерживать Киев в конфликте с Россией. Об этом в интервью газете WAZ заявил действующий посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф.

«Мы, к сожалению, все еще не находимся в той точке, где можно начинать дискуссию [о мире]. (...) До окончания [конфликта с Россией] Европа будет содействовать Украине и поддерживать ее», — заявил дипломат ФРГ, отметив, что предложенные иностранными сторонами варианты действий для прекращения огня также «могут стать значимыми деталями для последующих переговоров».

Ранее стало известно, что успехи Вооруженных сил РФ на поле боя и победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США заставили европейских лидеров задуматься об инициации мирных переговоров между Россией и Украиной. При этом, как отмечает газета WSJ, в Европе беспокоятся о том, каким именно будет возможное соглашение о прекращении огня и на какие уступки Кремлю пойдет Трамп, понимающий, что у Украины просто нет иного выхода.