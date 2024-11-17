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08:49, 17 ноября 2024Интернет и СМИ

Озвучена причина прекращения поставок Storm Shadow на Украину

The Times: Британия перестала поставлять ВСУ Storm Shadow из-за дефицита ракет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Великобритания перестала поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Storm Shadow из-за дефицита их запасов. Такую причину озвучило издание The Times, ссылаясь на неназванные источники.

Британское командование, по всей видимости, не хочет передавать вооружение в ущерб необходимого резерва для защиты страны, такое мнение высказали собеседники издания, близкие к Минобороны. Некоторые специалисты видят другую причину — Лондон полагает, что при передаче Storm Shadow до официального разрешения бить дальнобойными ракетами по территории России снаряды будут использованы не так эффективно.

«Мы не комментируем оперативные запасы, однако поддержка Украины Великобританией непоколебима, и премьер-министр (лейборист Кир Стармер) неизменно дает понять, что его правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — ответили ранее The Guradian в Минобороны Великобритании.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер объяснил отказ действующего президента США Джо Байдена разрешить ВСУ удары вглубь российской территории. По его словам, в Вашингтоне осознают, что подобное решение чревато расширением конфликта.

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