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14:28, 17 ноября 2024Бывший СССР

Протестующие в Абхазии начали демонтировать забор вокруг парламента

Протестующие в Абхазии решили перенести забор вокруг парламента на новое место
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Протестующие в Абхазии стали демонтировать забор вокруг парламента республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Участники протестов охарактеризовали ограждение «забором позора». По их словам, власти региона с его помощью «оградились от народа». Вооружившись болгаркой и другими инструментами, протестующие приступили к демонтажу. Сам забор они намерены перенести на границу с Грузией и передать пограничникам.

На этой неделе стало известно о начале беспорядков в столице Абхазии Сухуме. Порядка 2,5 тысяч человек собрались на акции протеста, после чего они прорвались на территорию абхазского парламента. Требованием оппозиции стала отставка президента республики Аслана Бжания. Протестующие дали понять, что их действия не направлены против России, однако поводом для протестов стало инвестиционное соглашение, подписанное между Абхазией и Россией в конце октября. Абхазская оппозиция увидела в нем риски распродажи ресурсов республики и угрозу ее суверенитету.

Сам Бжания охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота. Местная оппозиция должна на выборах доказать, что ее поддерживает народ, добавил он.

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