Россиянин пытался угрозами подрыва выманить жену на разговор и поплатился

Во Владивостоке мужчина угрозами подрыва пытался выманить жену на разговор

Во Владивостоке мужчина пытался угрозами подрыва выманить жену на разговор и поплатился, передает KP.RU.

По сведениям издания, россиянин находился на парковке возле своего дома. Он открыл газовые баллоны и облил все вокруг бензином.

Горожанин требовал, чтобы к нему вышла супруга, с которой он накануне поругался. Очевидцы пытались успокоить мужчину и одновременно с этим позвонили в полицию и экстренные службы.

Жена к россиянину так и не вышла, оперативники задержали бунтаря и доставили в отделение.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске задержали 33-летнего местного жителя, который облил бензином и поджег жену в общежитии после ссоры.

До этого в Санкт-Петербурге 35-летнего мужчину обвинили в том, что он заживо сжег незнакомца около подвала жилого дома.