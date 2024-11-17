Шольц рассказал о способе узнать мнение Путина о переговорах по Украине

Шольц считает, что разговор с Путиным — единственный способ узнать его позицию

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung назвал разговор с президентом России Владимиром Путиным единственным способом узнать, что думает политик насчет начала переговоров об урегулировании ситуации на Украине.

Журналисты спросили канцлера ФРГ, почему российский лидер должен вступать в переговоры, когда Москва усиливает свои позиции. Шольц заявил, что рассуждать о соображениях Путина на этот счет бесполезно. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», — сказал он.

Ранее Шольца раскритиковали немецкие политики из-за телефонного звонка президенту России. Политик Робин Вагенер в ходе конференции федеральной партии в Висбадене высказал мнение, что канцлер ФРГ «никогда не был так бессилен, как сейчас» и что российский лидер осознает эту слабость и пользуется ей в процессе телефонных переговоров.