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02:14, 17 ноября 2024Мир

Шольц рассказал о способе узнать мнение Путина о переговорах по Украине

Шольц считает, что разговор с Путиным — единственный способ узнать его позицию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung назвал разговор с президентом России Владимиром Путиным единственным способом узнать, что думает политик насчет начала переговоров об урегулировании ситуации на Украине.

Журналисты спросили канцлера ФРГ, почему российский лидер должен вступать в переговоры, когда Москва усиливает свои позиции. Шольц заявил, что рассуждать о соображениях Путина на этот счет бесполезно. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», — сказал он.

Ранее Шольца раскритиковали немецкие политики из-за телефонного звонка президенту России. Политик Робин Вагенер в ходе конференции федеральной партии в Висбадене высказал мнение, что канцлер ФРГ «никогда не был так бессилен, как сейчас» и что российский лидер осознает эту слабость и пользуется ей в процессе телефонных переговоров.

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