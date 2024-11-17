В Польше пообещали лишить Мачеревича Ордена белого орла

Глава МИД Польши лишит Мачеревича Ордена белого орла при победе на выборах

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на пост президента страны, пообещал в случае победы лишить бывшего главу комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича высшей награды Польши — Ордена белого орла. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я лишу Ордена белого орла Антони Мачеревича. Клянусь, я сделаю это в первый же день», — отметил Сикорский.

В 2022 году Мачеревич заявил, что крушение самолета было подготовлено спецслужбами России. Во время доклада Мацыревич аннулировал отчет комиссии от 29 июля 2011 года и заявил, что в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, упал в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.