Мажгут: США и ЕС продлевают насилие на Украине

США и ЕС продлевают насилие на Украине, отправляя Киеву военную и финансовую помощь, считает депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

«Военная и финансовая поддержка Украины — как со стороны США, так и ЕС — только продлевает насилие и войну на территории Украины», — сказал парламентарий. Политик назвал единственным правильным решением начать дипломатические переговоры.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал сопротивляться вступлению Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе способно привести к третьей мировой войне. При этом политик подчеркнул, что он не против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). «Пока я премьер-министр Словакии, я буду озвучивать позицию Словакии по НАТО: Украина не должна быть частью НАТО. Украина может быть частью ЕС, но она совершенно не может быть частью НАТО», — подчеркивал Фицо.