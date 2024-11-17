Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 17 ноября 2024Мир

В Турции неизвестные напали на машину полиции

Сumhuriyet: в Стамбуле неизвестные забросали машину полиции коктейлями Молотова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле неизвестные забросали автомобиль полиции коктейлями Молотова и взрывчаткой. Об этом сообщает издание Сumhuriyet.

Изначально сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, где, как сообщили в вызове, происходил несанкционированный сбор людей. Полицейские приказали собравшимся разойтись. В ответ в правоохранителей полетели коктейль Молотова и самодельная взрывчатка. Подозреваемые скрылись с места.

В результате нападения никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции ведут расследование.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Снежногорска, который напал с ножом на двух полицейских в подъезде. Один из силовиков был ранен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      В США опровергли передачу Байденом посланий Си Цзиньпину от Трампа

      В Турции неизвестные напали на машину полиции

      В США назвали главную задачу Трампа на посту президента

      Военкоры раскрыли отношение сотрудников ТЦК к мобилизованным украинцам

      В США назвали причину запрета на охрану Байдена будущему шефу Пентагона

      Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и Китая

      В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью

      Спасатели нашли пропавших в Крыму мать и дочь

      Считавшаяся мертвой российская пенсионерка призналась в убийстве в 1999 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше