ДРГ ВСУ уничтожена при попытке прорыва в Херсонской области

ВС России уничтожили ДРГ ВСУ при попытке прорыва на херсонском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва в Херсонской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в российской силовой структуре.

«Бойцы ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на херсонском направлении», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщается, при попытке прорыва были уничтожены три диверсанта ВСУ, в том числе женщина. На опубликованных кадрах запечатлены взрывчатка и провода.

Ранее ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России. Как сообщило министерство обороны России, за прошедшую ночь в небе над Россией было сбито 59 беспилотников.