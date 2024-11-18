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08:33, 18 ноября 2024Бывший СССР

ДРГ ВСУ уничтожена при попытке прорыва в Херсонской области

ВС России уничтожили ДРГ ВСУ при попытке прорыва на херсонском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва в Херсонской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в российской силовой структуре.

«Бойцы ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на херсонском направлении», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщается, при попытке прорыва были уничтожены три диверсанта ВСУ, в том числе женщина. На опубликованных кадрах запечатлены взрывчатка и провода.

Ранее ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России. Как сообщило министерство обороны России, за прошедшую ночь в небе над Россией было сбито 59 беспилотников.

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