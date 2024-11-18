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21:48, 18 ноября 2024Россия

Энергосистема Горловки оказалась под атакой ВСУ

Мэр Приходько: энергосистема Горловки оказалась под атакой ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Энергосистема Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, в результате обстрелов вышло из строя оборудование. «Ситуация [с энергоснабжением], увы, ухудшилась», — резюмировал он.

В октябре в Горловке было атаковано здание администрации. По нему ударили как минимум тремя дронами-камикадзе. Два из них врезались в стены пятого этажа, а третий влетел в окно. В результате случившегося здание загорелось.

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