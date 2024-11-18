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13:20, 18 ноября 2024Ценности

Галич высказалась о «голой вечеринке» Ивлеевой фразой «носок на члене — перебор»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ида Галич

Ида Галич. Кадр: Сама Меньшова / YouTube

Популярная телеведущая и блогерша Ида Галич высказалась о «голой вечеринке» инфлюэнсерши Анастасии Ивлеевой фразой «носок на члене — перебор». Соответствующее интервью с актрисой Юлией Меньшовой доступно на YouTube.

По мнению Галич, экстравагантные наряды стали триггером для возмущения со стороны общественности. «Я так не хочу на эту тему разговаривать активно. Ну вот, бриллиант на жопе — перебор. Носок на члене — перебор. Если бы это была просто вечеринка, никто бы ничего не сказал», — заявила она.

При этом знаменитость отметила, что подобные мероприятия не стоит устраивать в неподходящее время. Кроме того, Галич считает, что у Ивлеевой поменялись приоритеты в жизни. «То, что мы видим, что случилось с человеком, — это не причина, а следствие, потому что каждый день происходил какой-то выбор. Иногда выбирал человек не творчество, а хайп. Иногда выбирал не людей, не веру в человечество, а тщеславие», — заключила звезда.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в прошлом году в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела.

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