Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 18 ноября 2024Россия

Глава российского региона раскрыл последствия массового налета беспилотников

Глава Брянской области Богомаз: по региону ударили 45 БПЛА, атаки отражены
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В ночь на 18 ноября Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку по объектам на территории Брянской области. Последствия налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) раскрыл глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По данным Минобороны, над областью было сбито 45 беспилотников.

Минобороны России смогло отразить атаку, при этом никто не пострадал, подчеркнул губернатор. Данных о возможных разрушениях вследствие перехвата БПЛА или их отсутствии Богомаз не привел. Он поблагодарил военнослужащих за ликвидацию угрозы региону. Налет украинских беспилотников он расценил как террористическую атаку.

По данным Минобороны, всего в ночь на 18 ноября в небе над российскими регионами было сбито 59 беспилотников. Украинские войска атаковали Подмосковье, а также Белгородскую, Брянскую, Курскую и Тульскую области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я в шоке, я друга потерял». Экс-солиста «На-На» Владимира Левкина похоронят 19 ноября. Как о нем отзывались коллеги?

      Зафиксирована превышающая норму температура по всей России

      В российском регионе задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

      Блогер описал российский город в Арктике фразой «даже не верится, что такое у нас бывает»

      В Ираке сообщили об атаке на жизненно важную цель в Израиле

      На Западе объяснили разрешение Байдена на удары вглубь России эмоциями президента США

      В Турции рассказали о «козыре» Трампа на переговорах с Россией

      Глава российского региона раскрыл последствия массового налета беспилотников

      Зеленский высказался про снятие запрета на удары вглубь РФ

      Названо максимальное допустимое время использования презерватива

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше