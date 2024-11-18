Глава российского региона раскрыл последствия массового налета беспилотников

Глава Брянской области Богомаз: по региону ударили 45 БПЛА, атаки отражены

В ночь на 18 ноября Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку по объектам на территории Брянской области. Последствия налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) раскрыл глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По данным Минобороны, над областью было сбито 45 беспилотников.

Минобороны России смогло отразить атаку, при этом никто не пострадал, подчеркнул губернатор. Данных о возможных разрушениях вследствие перехвата БПЛА или их отсутствии Богомаз не привел. Он поблагодарил военнослужащих за ликвидацию угрозы региону. Налет украинских беспилотников он расценил как террористическую атаку.

По данным Минобороны, всего в ночь на 18 ноября в небе над российскими регионами было сбито 59 беспилотников. Украинские войска атаковали Подмосковье, а также Белгородскую, Брянскую, Курскую и Тульскую области.