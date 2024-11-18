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10:55, 18 ноября 2024Экономика

Россияне выбрали площадки для дорогих покупок в онлайне

Россияне рассказали о готовности делать дорогие покупки в интернет-магазинах
Константин Паршин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Согласно опросу «Ленты.ру», 72 процента россиян предпочтут совершить важную и дорогую покупку скорее на сайтах интернет-магазинов или брендов, чем на маркетплейсе.

Оказалось, что больше всего россиян мотивируют к покупке скидки и выгодные акции, которые могут предложить интернет-магазины — 32 процента опрошенных. Кроме того, важное условие для покупки в интернет-магазине — уверенность в оригинальности товара — 26 процентов респондентов считают этот аспект ключевым. Уверенность в высоком качестве товара тоже имеет значение — этот аспект отметили 17 процентов опрошенных.

При выборе интернет-магазина россияне учитывают несколько факторов. Для 44 процентов опрошенных важна подробная и доступная информация о товаре. Возможность общения напрямую с брендом и удобная навигация на сайте также имеют значение — их отметили по 18 и 19 процентов респондентов соответственно.

Среди преимуществ сайтов интернет-магазинов или брендов россияне выделили удобную и быструю доставку — 24 процента, уникальный ассортимент — 21 процент, и понятную политику возврата — 19 процентов. Дополнительные услуги и гарантии имеют значение для 16 процентов респондентов, тогда как системы лояльности и персонализированный сервис важны для 13 процентов и 7 процентов покупателей.

Большинство россиян находят магазины через поисковые системы или по совету друзей — 65 и 16 процентов соответственно.

«Многие покупатели предпочитают интернет-магазины, особенно когда речь идет о "холодных тематиках", где важно тщательно обдумать покупку. Как правило, это касается дорогостоящих товаров. В таких случаях покупатели выбирают сайты интернет-магазинов и брендов, так как там можно задать уточняющие вопросы, получить персональную консультацию и сделать лучший выбор, даже не до конца разобравшись в том или ином товаре. Делая упор на эти факторы, интернет-магазины, в том числе и нишевые, которые торгуют специализированной продукцией, продолжают полноценно существовать», — рассказал совладелец агентства «Пикcель Плюс», основатель сервиса «Пиксель Тулс» Дмитрий Севальнев.

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