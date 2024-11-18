Средняя ставка по ипотеке в России превысила 28 процентов

РБК: средняя ставка по ипотеке в России превысила 28 процентов

К середине ноября средняя ставка по рыночной ипотеке превысила 28 процентов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В 20 крупнейших банках России за неделю, прошедшую с 11 по 18 ноября, ипотечные ставки выросли по кредитам и на новостройки, и на вторичное жилье. Так, средние ставки по ипотеке на новостройки увеличились на 2,96 п.п., до средних 28,44 процента, а средние ставки на «вторичку» — на 3,18 п.п., до 28,64 процента.

Причиной роста стало сильное подорожание кредитов на жилье от двух крупнейших по выдаче ипотеки банков страны — Сбербанка и ВТБ.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в Госдуме не обсуждается ограничение ипотечных ставок. По его словам, данный вопрос касается рынка.