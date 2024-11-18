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01:22, 18 ноября 2024Мир

Американский историк обвинил Байдена в намеренной эскалации между РФ и США

Историк Бровкин: Байден хочет поставить Трампа в безвыходное положение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Global Look Press

Президент США Джо Байден, одобрив удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, хочет поставить победившего на выборах главы государства Дональда Трампа в безвыходное положение, заявил американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин. Об этом пишет газета «Известия».

«Америка может втянуться в войну и Трампу придется расхлебывать кашу, которую заварил Байден. Одобрение этих ударов — эскалация между РФ и США, причем намеренная», — обвинил он.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ.

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