День Конституции РФ в 2024 году: история и традиции праздника

Сегодня, 12 декабря, отмечается День Конституции Российской Федерации. Именно в этот день 31 год назад на всенародном голосовании был принят основной закон страны. «Лента.ру» рассказывает, как в России появилась современная Конституция, что она провозглашает и как празднуют день ее создания.

Дата Дня Конституции

Каждый год День Конституции в России отмечается 12 декабря — в этот день в 1993 году основной закон страны был принят на референдуме. В 2024 году дата выпадает на четверг.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Праздник не является государственным выходным, но так было не всегда: с 1994 года 12 декабря было нерабочим днем. Согласно указу первого президента России Бориса Ельцина «О Дне Конституции Российской Федерации», дата референдума, на котором приняли Конституцию, объявлялась государственным праздником. В декабре 2004 года Госдума отменила выходной в честь Дня Конституции, причислив его к памятным датам.

Что такое Конституция? Если коротко, то Конституция России — это соглашение между всеми социальными группами в стране, включая власть, бизнес и общество, о фундаментальных правилах, по которым живет страна. Она устанавливает принципы российской государственности, определяет полномочия властей и обеспечивает права и свободы человека и гражданина. Согласно этому документу, источником власти в России является ее многонациональный народ. Он осуществляет власть напрямую и через органы власти и местного самоуправления. Важнейшими выражениями этой власти являются референдумы и свободные выборы. От других федеральных законов Конституцию отличает основополагающий характер. Она является главным нормативным правовым актом, имеющим высшую юридическую силу. Если федеральный закон противоречит Конституции, то он считается недействительным. Сам текст Конституции поделен на преамбулу и два раздела. В первом разделе несколько глав: в нем описаны основы конституционного строя, права и свободы населения, федеративное устройство государства, функции президента РФ, Федерального собрания, правительства, судебной власти, прокуратуры и местного самоуправления, а также порядок внесения поправок в Конституцию. Во втором разделе указаны заключительные и переходные положения, они регламентируют переход от советского законодательства к российскому.

История создания Конституции

В СССР

Первая Конституция была принята 10 июля 1918 года в РСФСР. Она содержала 17 глав и 90 статей. Основные принципы этого документа стали базой для последующих конституций советских республик и Конституции СССР от 31 января 1924 года, которая была посвящена основам становления первой в мире социалистической союзной страны. Среди прочего, в ней были утверждены Государственный флаг, герб и столица Советского Союза.

Вторая советская Конституция, известная как Сталинская, была принята 5 декабря 1936 года. В ней был закреплен принцип всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании, равные права на труд, отдых, материальное обеспечение, а также свобода совести, слова, печати и собраний.

Последняя Конституция СССР была утверждена Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года. Документ, известный как «Конституция развитого социализма», гарантировал основные права на здоровье, жилье, культурное наследие и свободу творчества.

Действие этой Конституции прекратилось в 1993 году

В России

На создание нынешней Конституции России ушло более трех с половиной лет. Ее разработка началась в июне 1990 года, а итоговый вариант был принят лишь 12 декабря 1993-го.

За это время было разработано порядка 20 вариантов Конституции, однако к 1993 году их осталось только два. Первый был создан Конституционной комиссией и уравновешивал полномочия президента полномочиями парламента. За второй проект отвечала команда Бориса Ельцина, который в тот момент занимал пост президента России. Проект Конституционного совещания (также его называли президентским проектом) предполагал сокращение прав парламента в пользу главы государства.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В сентябре 1993 года Борис Ельцин подписал указ о введении поэтапной Конституционной реформы, в соответствии с которой обе палаты парламента (Съезд народных депутатов и Верховный Совет) должны были прекратить работу. В ответ на это Конституционный суд отстранил Бориса Ельцина от должности главы государства, а его решение признал незаконным. Однако президент и его сторонники не согласились с такой позицией суда, что привело к обострению конституционного кризиса.

В начале октября между двумя сторонами конфликта (сторонниками Ельцина и Верховного Совета) начались вооруженные столкновения: в Москву ввели танки, которые расстреляли здание Верховного Совета. В результате тех событий погибли порядка 160 человек.

В итоге правительство оперативно доработало «президентский» вариант Конституции, вынеся его на всенародное голосование 15 октября того же года

А уже 12 декабря 1993-го в России прошел референдум, по итогам которого был принят главный закон страны. Он вступил в силу 25 декабря.

Поправки

С момента принятия Конституции РФ в нее не раз вносились изменения. Так, в 2008 году ввели нормы о ежегодном отчете правительства перед Госдумой, увеличили сроки полномочий президента РФ с четырех до шести лет, и депутатов Госдумы — с четырех до пяти лет. А в 2014 году в состав России включили Крым, а Высший Арбитражный суд упразднили, объединив с Верховным.

Последний раз Конституцию РФ обновляли четыре года назад, в 2020-м

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Внести изменения в главный правовой акт Российской Федерации в январе 2020 года предложил депутатам президент Владимир Путин. К лету этого же года проекты поправок в действующую Конституцию были готовы и вынесены на всеобщее голосование, которое проходило с 25 июня по 1 июля. В итоге поправки поддержали 77,92 процента избирателей.

Новая редакция документа вступила в силу 4 июля 2020 года. В нее внесли более 200 поправок к 42 статьям. Наиболее значимыми считаются:

закрепление обязательной индексации пенсий и социальных выплат;

гарантирование оплаты труда не менее прожиточного минимума;

сохранение исторической памяти;

обнуление президентских сроков;

определение понятия «брак» как союза между мужчиной и женщиной;

передача части полномочий президента Госдуме;

ужесточение требований к судьям.

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Как отмечается День Конституции

В России

12 декабря не является официальным государственным выходным, однако в этот день проводятся торжественные мероприятия с участием первых лиц страны:

вручают государственные награды;

устраивают праздничные патриотические концерты;

организовывают образовательные форумы.

Школьникам, которым исполнилось 14 лет, по традиции в этот день вручают паспорта Российской Федерации

В школах и высших учебных заведениях в День Конституции проводят тематические мероприятия: уроки правоведения, классные часы, выставки и патриотические концерты.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В других странах

В разных странах День Конституции отмечают в разные дни.

В Норвегии — 17 мая. В наши дни этот праздник там считают «Днем детей»: по всей стране проходят масштабные парады с участием школьников, которых сопровождают музыкальные оркестры.

— 17 мая. В наши дни этот праздник там считают «Днем детей»: по всей стране проходят масштабные парады с участием школьников, которых сопровождают музыкальные оркестры. В США — с 17 по 23 сентября. Американцы отмечают праздник в течение целой недели, которая объявлена Неделей Конституции.

— с 17 по 23 сентября. Американцы отмечают праздник в течение целой недели, которая объявлена Неделей Конституции. В Польше — 3 мая. По всей стране празднуют принятие самой старой в Европе Конституции, которая появилась еще в 1791 году. В этот день католики читают благодарственные молебны.

— 3 мая. По всей стране празднуют принятие самой старой в Европе Конституции, которая появилась еще в 1791 году. В этот день католики читают благодарственные молебны. В Японии — 3 мая. Праздник посвящен принятию новой Конституции Японии в 1947 году. Эта версия главного закона страны отличается от конституций других государств тем, что в ней прописан отказ от войны как суверенное право нации при разрешении международных споров. В день праздника все желающие могут посетить здание парламента и послушать лекции о значении основного закона.

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