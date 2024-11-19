Два человека погибли при пожаре в частном доме в Орловской области

Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Крутое в Орловской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Тела мужчины и женщины обнаружили при тушении пожара. Еще один человек пострадал, его передали медикам.
По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь затронул частный дом и хозяйственную постройку. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 180 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 13 специалистов и шесть единиц техники МЧС России.
Ранее в Ростовской области погибли шесть человек при пожаре в частном доме. Все из них взрослые. Площадь пожара достигала 100 квадратных метров.