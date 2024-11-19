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00:31, 19 ноября 2024Россия

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Орловской области

В селе Крутое Орловской области погибли два человека при пожаре в частном доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Крутое в Орловской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Тела мужчины и женщины обнаружили при тушении пожара. Еще один человек пострадал, его передали медикам.

По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь затронул частный дом и хозяйственную постройку. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 180 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 13 специалистов и шесть единиц техники МЧС России.

Ранее в Ростовской области погибли шесть человек при пожаре в частном доме. Все из них взрослые. Площадь пожара достигала 100 квадратных метров.

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