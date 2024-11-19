Лидер Måneskin снялся топлес для модного бренда

Лидер итальянской рок-группы Måneskin и звезда конкурса «Евровидение» итальянский певец Дамиано Давид снялся топлес для модного бренда Diesel. Публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель предстал на размещенном снимке в спортивных серых брюках, из-под которых торчала резинка трусов с названием указанного бренда. Он приподнял футболку, обнажив покрытый татуировками торс.

Кроме того, 25-летний музыкант позировал в чрезмерно широких джинсах карго с расклешенными штанинами и пиджаке, а также примерил облегающие бедра блестящие брюки черного цвета.

В октябре возлюбленная Дамиано Давида, бывшая звезда Disney, актриса и певица Дав Кэмерон показала фанатам откровенное селфи.