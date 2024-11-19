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19:45, 19 ноября 2024Из жизни

Неудачный научный опыт в школе закончился госпитализацией учителя и ученика

В США школьный эксперимент закончился утечкой газа и госпитализацией ученика
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mea Morrowheart / Unsplash

В штате Коннектикут, США, учителя и ученика госпитализировали после неудачного эксперимента, проведенного на уроке. Об этом сообщает WFSB.

В школе в городе Берлин преподаватель решил показать классу научный опыт. Для этого он положил в специальный аппарат медные монеты и залил их азотной кислотой. Их реакция привела к выделению оксида азота, который должен был заполнить другую емкость по специальной трубке. Однако аппарат оказался нестерильным.

В итоге школьный опыт закончился утечкой ядовитого газа. Как только это обнаружилось, всю школу эвакуировали в течение 30 минут. По словам одной школьницы, она и ее одноклассники не сразу поняли, что эвакуация не учебная.

На улице учитель и один из школьников пожаловались на головокружение и раздражение глаз и горла. Их доставили в больницу. После врачи осмотрели и других учеников, присутствовавших во время опыта. Все они были в порядке.

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Спасатели привезли на место происшествия специальную систему вентиляции и развеяли с ее помощью ядовитый газ. Один из родителей, узнавших об инциденте, рассказал, что не слишком переживал из-за утечки газа, поскольку доверял школьным учителям и спасателям.

Известно, что высокие концентрации оксида азота раздражают дыхательную систему и могут привести к потере сознания.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, скорая помощь приехала к ученикам средней школы Уолтера Рида, которые съели мармеладных мишек с неизвестным веществом и начали испытывать странные ощущения. Подростки пожаловались медсестре на тошноту, рвоту, вялость и тревожность.

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