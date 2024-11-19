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13:15, 19 ноября 2024Силовые структуры

Российского застройщика задержали по подозрению в мошенничестве на 71 миллион рублей

В Красноярске задержали главу крупнейшей стройкомпании Егорова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярске задержали учредителя УСК «Сибиряк» — крупнейшей строительной компании города — Владимира Егорова по подозрению в мошенничестве на 71 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ходе допроса Егоров вину не признал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что в квартире и офисе подозреваемого провели обыски. Следователи изъяли документы, деньги, два дорогостоящих автомобиля, слитки золота и компьютерную технику.

По версии следствия, в 2022 году «Сибиряк» заключил контракт с «Управлением капитального строительства» («УКС») на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Красноярске. В коммерческом предложении Егоров завысил стоимость балок пролетного строения и обеспечил внесение недостоверных сведений в проектную документацию.

Зная об этом, руководитель «УКС» согласовал документацию. В результате компания получила деньги на выполнение работ, в том числе было выделено 292 миллиона рублей на балки при их фактической стоимости 221 миллион рублей. Строительство финансировалось из бюджета города.

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